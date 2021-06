“Figuriamoci Siena”, torna il Doppy day: in Piazza del Mercato una giornata per scambiarsi i doppioni

Sotto il tartarugone sarà nuovamente possibile scambiarsi le Figurine oppure ritirare le ultime figurine per completare la collezione 2021 ed infine ci sarà il timbro e la consegna dei premi figurina d’oro. Torna il Doppy day l’evento organizzato dal Comitato Amici del Palio con la collaborazione dalla casa editrice Il Leccio per lo scambio e il ritiro delle figurine mancanti per gli appassionati di “Figuriamoci Siena Il Palio”. L’evento sarà il prossimo giovedì 1 luglio dalle 16 alle 20 in Piazza del Mercato. La terza edizione di Figuriamoci è tutta sul Palio di Siena. L’album, che riprende apertamente lo stile di Duilio Cambellotti, contiene disegni, fotografie e tante nozioni sulle carriere. A questo proposito è stata fondamentale la presenza di Guido Bellini, che ha collaborato con il suo lavoro, rivisitando artisticamente gli eventi storici della città e che ha creato le grafiche per la sezione ‘il Palio memorabile’. La grande novità è stata rappresentata dalla presenza di un concorso speciale: fra le quasi 3milioni di figurine stampate ce ne sono 100 dorate. Chi si è aggiudicato una di queste speciali figurine ha ricevuto in premio una stampa di Bellini autografata.