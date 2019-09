FierIda 2019: a Siena la più importante manifestazione sull’istruzione degli adulti in Italia

Saranno in 500 i partecipanti tra insegnanti, esperti, formatori, editori per le sessioni tematiche e i workshop che avranno inizio il 25 settembre alle 14.30, nell’aula magna dell’università per stranieri di Siena e proseguiranno fino a venerdì 27.

L’università per stranieri di Siena ospita FierIDA 2019, la più importante manifestazione sull’istruzione degli adulti in Italia, dedicata al confronto su temi quali italiano L2, ruolo e esperienze di formazione degli adulti, progetti e ricerche sul tema.

Tre giorni di attività, seminari, tavole rotonde nei quali dirigenti e docenti dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) si confronteranno con esperti, rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, amministrazioni, università, enti e associazioni.