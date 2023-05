Festival dello sviluppo sostenibile: venerdì appuntamento con le ConversAzioni dell’Alleanza Carbon Neutrality

La sostenibilità, i cambiamenti climatici e l’impatto dei gas serra saranno le tematiche che verranno affrontate nel primo evento di ConversAzioni, il ciclo di iniziative promosso dall’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena durante tutto il 2023.

L’appuntamento è per venerdì 19 maggio, nell’aula magna del complesso universitario di Pian dei Mantellini a Siena, in una giornata di lavori che rientra nel programma del Festival dello sviluppo sostenibile 2023, promosso in tutta Italia da ASviS (l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

Dopo l’incontro con gli studenti degli istituti scolastici Sarrocchi, Bandini e Roncalli, alle 12 i rappresentanti dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality e dell’Università di Siena presenteranno i risultati dell’“Inventario dei gas serra della provincia di Siena per il 2020”. La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con Gianmaria Sannino, climatologo e dirigente Enea, che presenterà i “Modelli Climatici Regionali per prevedere il clima mediterraneo”, con un focus sugli effetti per il settore vitivinicolo. Seguirà un approfondimento sul bilancio dei gas serra e sull’utilità a livello territoriale e d’impresa.