Festa di Sant’Antimo, nel fine settimana le celebrazioni all’Abbazia

Si avvicinano le celebrazioni per la Festa di Sant’Antimo: durante questo fine settimana all’Abbazia si svolgeranno eventi che sono anche l’opportunità per conoscere uno dei luoghi più belli del nostro territorio, vicino a Montalcino. Si dice che fu Carlo Magno a voler fare costruire, nel nono secolo d.C, una prima piccola cappella. Fu però nel dodicesimo secolo che questa piccola chiesa sarebbe diventata uno dei più importanti monasteri della regione: l’abbazia di Sant’Antimo. Un luogo dove si respira misticismo ma anche, appunto, un’opportunità per conoscere le bellezze di questa abbazia benedettina attraverso il percorso “La via della luce” che farà scoprire la Cappella Carolingia, la cripta, il loggiato, la farmacia monastica e l’orto di San Benedetto.



Venerdì 10 maggio alle 21 dalla chiesa parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo di Castelnuovo dell’Abate, partirà la tradizionale processione di Sant’Antimo che arriverà al Monastero e si concluderà con la Benedizione solenne e omaggio del cero, offerto alla Madonna da Opera – Civita insieme alla comunità di Castelnuovo dell’Abate. L’immagine sacra della Madonna attraverserà le vie del centro storico per poi passare dal viale buio che porta alla Chiesa e che sarà illuminato dal fuoco delle fiaccole dei fedeli. Un percorso davvero suggestivo che illumina, passo dopo passo, i dettagli delle splendide bellezze naturali della zona altrimenti coperti dalla notte e dalle stelle.

Sabato 11 maggio alle 18 dentro Sant’Antimo saranno celebrati i primi Vespri. Il giorno successivo, domenica 12 maggio, alle 11 la solenne Messa di Sant’Antimo e nel pomeriggio alle 17.30 i Vespri solenni. Ad accompagnare le liturgie nelle tre giornate sarà il canto gregoriano, che da tantissimi anni è uno dei principali motivi per cui tante persone si recano qui. Per l’occasione il maestro Livio Picotti terrà un corso della durata di tre giorni, che prenderà il via venerdì 10 maggio e si concluderà con la partecipazione alla Santa Messa della domenica mattina.

Per poter partecipare al corso scrivere una mail a [email protected] o chiamare il 329-2175896.