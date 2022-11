Festa dell’Unità Nazionale: Siena celebra le forze armate, ecco il programma

Il Comitato “Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate”, ha organizzato per il prossimo giovedì la cerimonia in occasione della Festa dell’Unità nazionale, la Giornata delle forze armate e la memoria del Milite ignoto.La celebrazione inizierà alle 11 all’Asilo Monumento con l’alzabandiera. A seguire gli onori ai caduti con deposizione di corone d’alloro da parte del Prefetto, Maria Forte, del sindaco Luigi De Mossi, del presidente della Provincia David Bussagli e dei rappresentanti delle forze armate e di polizia. Saranno presenti le amministrazioni comunali della provincia e le associazioni combattentistiche e d’arma con gonfaloni e labari. La commemorazione proseguirà con la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, del ministro della Difesa e si concluderà con i saluti delle autorità. Nell’ambito delle iniziative celebrative alle 16 la sala “La Suvera” dell’Accademia dei Rozzi ospiterà un convegno dal titolo “La Croce rossa italiana e la sanità militare nel primo conflitto mondiale” organizzato dal Centro di mobilitazione tosco emiliano del Corpo militare volontario della Croce rossa Italiana, nel corso del quale verrà presentato il libro “Medici in guerra”.