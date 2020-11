Festa dell’unità nazionale, il Prefetto di Siena: “Vicina a tutti i membri delle forze armate”

Domani, 4 novembre, ricorre la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”, istituita nel 1919 per celebrare l’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti che il 3 novembre del 1918 ha segnato per l’Italia la fine della Prima Guerra Mondiale ed il completamento del processo di unificazione nazionale.

“L’emergenza epidemiologica e le misure di prevenzione della diffusione del contagio non ci consentono di celebrare questa giornata come siamo abituati a fare” – ha detto il prefetto Forte – “Desidero tuttavia far giungere a tutti gli appartenenti alle Forze Armate italiane ed in particolare a quanti sono assegnati a delicate missioni all’estero, un messaggio di vicinanza e di apprezzamento per l’impegno che quotidianamente mettono al servizio del Paese e dei valori costituzionali. Desidero anche ricordare e rendere omaggio a quanti civili e militari hanno sacrificato la vita per la Patria e per difendere gli alti ideali di pace, libertà e sicurezza. Oggi è l’occasione in cui dobbiamo riaffermare e consolidare i valori fondanti dello Stato sanciti dalla nostra Costituzione, che devono ispirare la nostra condotta per il perseguimento del bene comune”.