Festa della Repubblica, ecco il programma di domani a Siena e tutti gli insigniti delle onorificenze

Le celebrazioni per il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica, che quest’anno hanno preso inizio il 30 maggio con un fitto calendario di iniziative ed eventi, proseguiranno domani, venerdì 2 giugno, alle 9.30, all’Asilo Monumento con la cerimonia dell’Alzabandiera e con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. All’evento commemorativo presenzieranno il Prefetto di Siena Matilde Pirrera, il neo Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e il Presidente della Provincia David Bussagli.

Dall’Asilo Monumento, con l’accompagnamento musicale della Banda del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana del centro di mobilitazione Tosco-emiliano, si muoverà un Corteo composto dai rappresentanti delle Istituzioni e della Società civile che raggiungerà Piazza Duomo ove, sulle note dell’Inno Nazionale, verrà steso, a cura del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo. Seguiranno la lettura del consueto messaggio augurale che il Presidente della Repubblica rivolge ai Prefetti nonché gli interventi delle Autorità.

Il programma proseguirà con la consegna di una Medaglia d’Onore, riconoscimento morale per i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, e delle Onorificenze dell’Ordine ”Al Merito della Repubblica Italiana” a nove cittadini della provincia di Siena che si sono distinti ”nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari” o per aver svolto lunghi e onorati servizi nelle carriere civili e militari.

Alle 21 al Teatro dei Rinnovati, il Concerto per la Festa della Repubblica dell’Orchestra del Conservatorio Rinaldo Franci concluderà il ricco calendario di eventi, con l’esibizione di Maestri di fama internazionale.

Gli Insigniti:

Medaglia d’Onore alla memoria

Rocco MEA

Onorificenza di Commendatore

Prof. Sergio ABRIGNANI, Professore Ordinario di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano.

Onorificenza di Cavaliere

Maresciallo Capo dei Carabinieri, Massimo DEL BUONO

Tenente della Guardia di Finanza, Michele DE NICOLA

Rag. Mario GHISALBERTI, direttore artistico del “Circolo Culturale La Sveglia”

Dott. Juri GORELLI, responsabile infermieristico di Dipartimento e Coordinamento infermieristico presso il Dipartimento oncologico del policlinico “Santa Maria alle Scotte”

Luogotenente dei Carabinieri Roberto LEACCHE

Viceprefetto dott. Francesco PIANO, Capo di Gabinetto del Prefetto di Siena

Tenente Colonnello dei Carabinieri, Francesco SCIALLA,

Sig. Livio TIEZZI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della “CTC S.r.l.”.