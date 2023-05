Festa della Repubblica: apertura straordinaria dei musei delle Contrade

Nel panorama degli eventi culturali organizzati dalla Prefettura di Siena in occasione del 77esimo Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, in sinergia con i principali attori istituzionali, culturali ed economici della provincia, la Contrada Sovrana dell’Istrice, la Contrada della Lupa, la Contrada del Drago, la Nobile Contrada dell’Oca, la Nobile Contrada del Bruco e la Contrada della Giraffa hanno ieri aperto i musei storici per permettere ai cittadini senesi e ai visitatori di ammirare gli spazi che custodiscono l’eredità di ogni Contrada: le monture del passato, i drappelloni vinti, i cimeli e altro ancora.

Il Prefetto

Matilde Pirrera, ha voluto rendere omaggio alle Contrade e alla loro storia visitando, nel pomeriggio di ieri, tutti i musei aperti per l’occasione. Il rappresentante del Governo ha così potuto ammirare tanti tesori unici, ascoltando dai diretti interessati gli aneddoti legati alla storia di ogni contrada.

Nelle Sale della Vittoria ha ammirato i drappelloni vinti, alcuni dei quali testimoniano eventi fondamentali della storia non solo di Siena ma di tutto il Paese. Ha poi visitato gli oratori della contrade, dove ha apprezzato le splendide opere d’arte, gli oggetti sacri, i paramenti e gli arredi, nonché le sezioni storiche, dove sono conservate le monture indossate nel corso della storia.

ìNel pomeriggio di oggi 31 maggio sarà la volta delle Contrade del Terzo di Città, che apriranno alla cittadinanza i loro tesori.