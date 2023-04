Festa della Liberazione: gli appuntamenti su Siena e provincia del 25 aprile

Prende il via martedì 18 aprile ‘Oggi come ieri resistenza è pace e libertà’, il programma di appuntamenti per le celebrazioni del 25 aprile. Il cartellone coordinato dal Provincia di Siena con il Comitato delle Forze Democratiche, vede appuntamenti in tutta la provincia, e si aprirà alle 17.30 alle Stanze della memoria di Siena con Festival Fact Checking e la presentazione del libro ‘La Germania si che ha fatto i conti con il Nazismo’.

Giovedì 20 aprile alle 18, alle stanze della memoria, lo spettacolo ‘Oltre il fuoco comincia l’amore. Storie di libertà’” di QKK e Topi Dalmata.

Venerdì 21 aprile alle 18, alle stanze della memoria, l’inaugurazione della mostra di pittura Resistenza sempre di Cesare Baglioni.

Lunedì 24 aprile alle 20, da porta Camollia a piazza del Campo, la 70esima traversata della città, coppa Liberazione manifestazione podistica organizzata da Uisp Siena.

La giornata di martedì 25 aprile vedrà l’apertura delle stanze della memoria per tutta la mattina fino all’apertura del corteo, l’apertura della sinagoga dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18 mentre alle 11 in piazza Salimbeni, si terrà il concerto della banda Città del Palio diretta dal maestro Giuseppe Baldesi. Alle 15.45 la celebrazione ufficiale dai Giardini La Lizza Asilo monumentale con la deposizione della corona e l’onore ai Caduti. Alle 15.55 la partenza del corteo che sfilerà per le vie cittadine preceduto dalla Banda Città del Palio con la deposizione della corona all’Università di Siena alle 16.15, alla Sinagoga alle 16.20, mentre alle 16.30 il via alla cerimonia in Piazza del Campo con i saluti del Presidente della Provincia, del Sindaco di Siena e l’intervento dell’attivista di donna vita libertà Sanaz Partow. Conclude la presidente provinciale dell’Anpi Silvia Folchi. La Festa continua al Teatro dei Rozzi dalle 18 alle 20 con Resisti, performance teatrali offerta da laLut, Associazione Sobborghi Impresa Sociale, Straligut Aps, Compagnia Theatrikos Aps, Associazione Topi Dalmata. (Ingresso libero, evento organizzato da Anpi, Arci, Cgil, Sezione soci Siena Unicoop Firenze).