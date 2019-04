1 maggio, festa dei lavoratori: le manifestazioni dei sindacati a Siena e provincia

‘La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale’, sono queste le parole d’ordine che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto quest’anno per celebrare la festa dei lavoratori.

Sarà Bologna ad ospitare nella mattinata la manifestazione nazionale dei sindacati alla quale prenderanno parte i Segretari generali delle tre Confederazioni, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

Nel pomeriggio, come ogni anno, appuntamento per il ‘concertone’ in Piazza San Giovanni a Roma.

Moltissime le iniziative in provincia di Siena:

A Geggiano (Castelnuovo Berardenga): allee 10.30 – ritrovo al Circolo ARCI; alle 11 – incontro sulle tematiche del lavoro, concluderà un dirigente sindacale

Amiata:

Abbadia San Salvatore: alle 10.30 – ritrovo davanti al Comune; alle 10.45 – partenza corteo per le vie cittadine; alle 11.45 – intervento di un dirigente sindacale davanti al Comune

Valdelsa:

Colle Val d’Elsa

alle 9.30 – ritrovo in via Oberdan; alle 10 – corteo per le vie cittadine; alle 11 – intervento conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Arnolfo;alle 15.30 – ritrovo presso la Fabbrichina per la passeggiata del 1° Maggio*, a seguire merenda ed esibizione musicale della street band Bandidas (organizzato dalla CGIL e patrocinato dai Comuni di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi)

Poggibonsi

alle 9 – ritrovo in Piazza Matteotti; alle 9.15 – concerto Bandao offerto dalla CGIL; alle 9.30 – corteo per le vie cittadine; alle 11.30 – intervento conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Matteotti;alle 15 – ritrovo presso gli Impianti sportivi Virtus per la passeggiata del 1° Maggio*, a seguire merenda ed esibizione musicale della street band Bandidas (organizzato dalla CGIL e patrocinato dai Comuni di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi)

San Gimignano

alle 10- ritrovo in Piazza della Cisterna; alle 10.30 – corteo per le vie cittadine; alle 11.15 – intervento conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza della Cisterna

Valdichiana:

Chianciano Terme

alle 8.30 – ritrovo alla Camera del Lavoro e distribuzione dei garofani; alle 11 – partenza del corteo: dalle Terme di S. Elena alla Camera del Lavoro, con la banda di Chianciano Terme

Pienza

alle 8 – colazione del 1° Maggio davanti alla Camera del Lavoro; alle 9.30 – concentramento di trattori e manifestanti; alle 10 – corteo per le vie cittadine con la Banda Filarmonica di Monticchiello

alle 11.30 – intervento di un dirigente sindacale ai Giardini; alle 12.30 – conclusione della manifestazione

alle 17.30 – Centro AUSER, merenda

alle 21 – Centro AUSER, musica e ballo

Sarteano

alle 9 – concentramento trattori; Filarmoniche locali e partecipanti in Piazza Bargagli; alle 9.30 – corteo per le vie cittadine; alle 10.30 – sosta parco XXV Aprile; alle 11.30 – intervento di un dirigente sindacale in Piazza XXIV Giugno; alle 12 – concerto bande filarmoniche locali; alle 13 – pranzo sociale presso la Locanda dei Tintori (posti limitati, è gradita la prenotazione)

Sinalunga

alle 9.30 – concentramento dei trattori in Piazza Repubblica

alle 10.15 – sfilata dei trattori da Pieve di Sinalunga

alle 10.45 – corteo per le vie del paese con la Filarmonica

alle 11.15 – intervento conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Garibaldi