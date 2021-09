Fertility day, consulenze e valutazioni gratuite all’Aou senese il 22 e 23 settembre

Due giornate di incontri e consulenze e valutazioni gratuite per cittadine, cittadini e pazienti, anche attraverso consulti telefonici e online. Questo il programma del Fertility day all’Azienda ospedaliero universitaria senese. La giornata dedicata alla prevenzione dell’infertilità è stata istituita dal Ministero della salute nel 2016 e, a Siena, è organizzata a Siena dalla Uosa procreazione medicalmente assistita diretta dal professor Vincenzo De Leo.

Incontri, consulenze e prenotazioni sono in programma nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0577-5866323/39/31.

“Adottare stili di vita sani fin da giovani aiuta a prevenire i problemi di fertilità – spiega la professoressa Paola Piomboni della Uosa procreazione medicalmente assistita -. Secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’infertilità è una patologia che si manifesta con assenza di concepimento dopo circa 12 mesi di rapporti mirati e non protetti. In Italia, le coppie che soffrono di infertilità sono oltre 50mila l’anno e le cause di infertilità sono equamente distribuite all’interno della coppia. In tal senso – conclude Piomboni -, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale sulla fertilità futura di ogni persona”.