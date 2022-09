Fermato per ubriachezza molesta nei giardini della Lizza: rimpatriato extracomunitario

Vagava nei giardini della Lizza completamente ubriaco, quando è stato fermato dagli uomini della questura di Siena. Quando è stato fermato dalla polizia, il giovane uomo, in un primo momento è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Dopodiché, gli uomini delle forze dell’ordine hanno verificato che il giovane non solo era pluripregiudicato, ma non era neanche in regola con il soggiorno in Italia.

Lo straniero, extracomunitario, è stato quindi portato all’Ufficio immigrazione, per le pratiche relative all’espulsione, a seguito delle quali è stato accompagnato ad un Centro per i rimpatri ai fini dell’espulsione.

Nella stessa sera, in viale Vittorio Emanuele, le stesse forze dell’ordine hanno fermato un’auto con a bordo un ragazzo che, all’interno di un marsupio, aveva nascosto un coltello. Accertata la non legittimità del possesso, il giovane ventenne è stato denunciato ed il coltello è stato sequestrato.

Nella stessa via, durante il controllo di un’altra macchina, gli agenti hanno sorpreso un ragazzo con della marijuana, nascosta all’interno di un barattolo di vetro. Data la modica quantità, tale da ritenere che ne facesse uso personale, lo stupefacente è stato sequestrato ed il giovane, di 20 anni, segnalato al prefetto per i provvedimenti di competenza.

Infine, sempre nell’arco della stessa notte, i poliziotti delle volanti, sono, intervenuti in un locale della città, dove era stata segnalata una lite tra alcuni ragazzi. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato che un gruppo di giovani, tutti minorenni, dopo aver avuto una discussione tra loro per futili motivi, all’interno dell’attività, erano stati minacciati dal figlio del gestore che, per allontanarli, aveva prelevato dalla cucina un grosso coltello brandendolo nei loro confronti.

Il diciassettenne, al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla procura minorile e il coltello è stato sequestrato.