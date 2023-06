“Fauci assassino nazista”: scritte contro lo scienziato statunitense ad otto giorni dalla consegna della laurea ad honorem a Siena

“Fauci assassino nazista” accompagnato da due W cerchiate, simbolo dei no vax. La scritta è stata vergata con lo spray rosso nella zona della rotonda in strada Massetana Romana davanti all’Euronics. Lo scienziato statunitense tra l’ altro sarà in città tra otto giorni quando, insieme a Rino Rappuoli, riceverà la laurea ad honorem in Medicina e chirurgia conferita dall’università di Siena. La cerimonia in Rettorato precederà il Graduation day, la festa di laurea dedicata ai nuovi dottori e dottoresse che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale all’ateneo senese. Qualche settimana fa lo stesso Fauci aveva accettato di operare in maniera informale come consigliere strategico di Rappuoli che è il direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena.