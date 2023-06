Fauci arriva a Siena: domani la laurea ad honorem. E i no-vax organizzano le contro-manifestazioni

Da un lato Anthony Fauci che, insieme a Rino Rappuoli, riceverà la laurea ad honorem in Medicina e chirurgia conferita dall’università di Siena. Dall’altro la galassia no vax e no green pass d’Italia che si prende alcune aree, tra cui i giardini della Lizza, per delle vere e proprie contro-manifestazioni.

Sono questi i due volti di un sabato senese che sembra riportare indietro le lancette del tempo al 2021, quando il mondo della scienza combatteva la pandemia ed un gruppo di persone si batteva invece contro gli obblighi di tenere la mascherine e di vaccinarsi.

Anthony Fauci e Rino Rappuoli riceveranno alle 11 le lauree ad honorem. E la cerimonia, che si terrà in Rettorato, precederà il Graduation day, la festa di laurea dedicata ai nuovi dottori e dottoresse che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale all’Università di Siena.

Motivazione e laudatio saranno a cura dei professori Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, e Vincenzo Sorrentino, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo.

Mezz’ora dopo, alle 11.30, scatterà alla Lizza la protesta di oltre quaranta tra gruppi, associazioni e perfino partiti politici di tutta Italia. Un’altra manifestazione, più contenuta, è prevista anche in piazza Guido Chigi Saracini dalle 17. Mobilitazioni sono previste anche in piazzetta Chigi e nell’area di San Domenico.

Nelle zone tra l’altro sono stati disposte alcune modifiche al traffico dalla polizia municipale.

“Consideriamo oltraggioso che un personaggio come Fauci, più volte al centro di polemiche negli Stati Uniti per il suo ruolo nel laboratorio di Wuhan e non solo, venga insignito in Italia – dall’ Ateneo di Siena – di tale prestigiosa onorificenza e che possa divenire il consigliere strategico del Biotecnopolo di Siena”, questo è quanto hanno scritto gli organizzatori dell’iniziativa de La Lizza in una nota.