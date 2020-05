Fasedue a Siena – giorno 5

La cosiddetta fase due continua ad andare avanti, anche la stagione ci consente di riassaporare appieno le giornate e molte persone continuano ad uscire per fare passeggiate o svolgere attività motoria, sempre mantenendo un meticoloso rispetto delle norme anti-Covid.

Questa mattina si è riunito, dopo due mesi di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, il consiglio comunale. Molte sono state le interrogazioni da parte dei consiglieri. Interessante la mozione proposta dal movimento di Per Siena, ovvero, quella di destinare le aree verdi delle contrade ai bambini senesi (link qui). Allarme per quanto riguarda guanti e mascherine, in questo periodo, più che mai, è obbligatorio uscire di casa indossando le mascherine e consigliando l’uso dei guanti. Tutto questo porta anche ad alcune dimostrazioni di inciviltà: sempre più persone gettano questi dispositivi nei parchi pubblici (link qui). Sempre rimanendo sul tema dell’inciviltà di alcune persone, continuano le segnalazioni da parte dei cittadini al riguardo delle cosiddette spugne fritte, oggetti molto pericolosi se non letali per gli animali. Questa mattina ci hanno segnalato una nuova presenza in centro a Siena, precisamente in via del Sole (link qui). Si parla anche di solidarietà: la contrada della Pantera dà vita ad una raccolta di generi alimentari per la Caritas (link qui). A Siena nasce il ‘Sienamarket’, il supermercato digitale (link qui). “Insulti al Papa”: l’Odg della Toscana presenta un esposto contro il giornalista senese Antonio Socci (link qui). Moltissimi gli appuntamenti con le dirette di Siena News, in mattinata Katiuscia Vaselli e Marco Crimi hanno parlato con Marco Pedani direttore commerciale di Artexport Srl, società che recentemente ha sviluppato un sistema molto interessante per prevenire la salute dei dipendenti.

Successivamente, la consueta diretta Facebook con il professore e Ceo di VisMederi Emanuele Montomoli. Il professore ha espresso alcune perplessità al riguardo della funzionalità dei testi sierologici condotti in Toscana (link qui). Nel pomeriggio parliamo di alcuni personaggi interessanti che hanno vissuto a Siena nel passato, parliamo del genio artistico del Sodoma e della storia del ‘Mangia’, il cui nome riecheggia da millenni tra le pietre della nostra splendida Torre in Piazza del Campo.

Passiamo sul fronte sanitario, tornano a salire i numeri in toscana (link qui), per quanto riguarda invece i dati nazionali, questa è la situazione in Italia ed infine nella nostra provincia (link qui).