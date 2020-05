Fasedue a Siena – giorno 13

Tredicesimo giorno di fase due: finalmente ci siamo, questa sera il premier Conte ha parlato alla Nazione, il Dpcm è stato approvato e firmato, il 18 maggio avremo una nuova apertura. Commercio al dettaglio, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, e ancora libero spostamento all’interno della regione ed un ritorno ad una vita più sociale (link qui).

Intanto nella giornata abbiamo assistito ad alcuni commenti da parte del governatore della Toscana Enrico rossi che ha contestato le tempistiche con cui il Governo ha annunciato la ‘fase tre’ (link qui). Anche a Siena i negozi si preparano alla nuova apertura (link qui). Dalla Regione arrivano i numeri relativi alle richieste della cassa integrazione: ad oggi sono oltre 35mila (link qui). Il grande cuore delle contrade torna a far parlare di se, raccolti 17 computer da donare alle famiglie sprovviste per permettere ai figli di poter studiare e partecipare alle lezioni (link qui).

Sul fronte sanitario salgono i numeri in Toscana ma la provincia di Siena si conferma il territorio meno colpito della regione (link qui). Questa è la situazione nel nostro territorio (link qui). L’Arcivescovo di Siena, Montalcino e Colle Val d’Elsa Augusto Paolo Lojudice, questo pomeriggio ha fatto sapere di essere in sorveglianza attiva domiciliare, essendo stato a contatto con un caso risultato positivo: nessuna preoccupazione da parte sua, solo il dispiacere di non poter celebrare messa nelle prossime due settimane (link qui).