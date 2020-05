Fasedue a Siena – giorno 10

Decimo giorno di fase due, arrivano alcune informazioni riguardanti la prossima apertura del 18 maggio. Il Governo potrebbe decidere definitivamente di far ripartire, oltre al commercio al dettaglio, anche ristoranti e parrucchieri, inoltre, molto probabilmente verrà rimossa la cosiddetta autocertificazione, si potrà tornare a rivedere gli amici (link qui).

Fase due, De Mossi: “Pronti ad ogni iniziativa per chiedere più fondi al Governo” (link qui). Microcredito di solidarietà, sì al bilancio 2019: oltre 660mila euro di prestiti per il territorio (link qui). In giornata si parla anche di sport, in particolare della Robur Siena, lo fanno Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli insieme a Simone Bernini e Lorenzo Mulinacci (link qui). In Toscana ecco le 14 regole per lavorare in sicurezza (link qui). In mattinata un’altra interessante intervista con Katiuscia Vaselli e Marco Crimi insieme a Valentina Peccatori.

Sul fronte sanitario, questa è la situazione a livello regionale (link qui) e questa nel senese (link qui).