Fasedue – #4maggio a Siena

Oggi inizia la tanto attesa fase due: molte persone sono tornate al lavoro, c’è chi esce per una passeggiata o per fare attività motoria. C’è anche chi approfitta delle nuove disposizioni per andare a trovare i propri cari nei cimiteri che da oggi hanno riaperto le porte.

La mattina su Siena News inizia con una intervista al presidente dell’ordine dei Medici Roberto Monaco (link qui). I contagi continuano a diminuire, si scende sotto quota 100mila malati in Italia (link qui). Adesso gli occhi sono puntati sulla crisi economica causata dal Covid-19, già da mesi ormai le istituzioni sono al lavoro per pensare nuove strategie per una veloce ripresa economica. Anche a Siena si cercano alternative, intanto, la Fondazione Mps fa sapere di aver messo a disposizione per le associazioni del terzo settore 800mila euro (link qui). Ma se ancora il lavoro non è partito del tutto, sta iniziando anche la stagione estiva, momento molto importante per la nostra città soprattutto per quanto riguarda il turismo, noi vi proponiamo un articolo molto interessante (link qui). Anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi questa mattina nella consueta videoconferenza con la stampa locale ha fornito spunti interessanti al riguardo dell’economia della città (link qui). Nel pomeriggio si parla ancora di imprenditoria e lo fanno Katiuscia Vaselli e Marco Crimi insieme a Camilla Marzucchi e Gianna Betti.

Come abbiamo già detto, dal punto di vista sanitario solo buone notizie: in Toscana i nuovi casi scendono del 70% (link qui). Per quanto riguarda i dati giornalieri: questa è la situazione in Toscana (link qui) e questa nel nostro territorio (link qui).