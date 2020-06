Fase tre, il sindaco di Radda in Chianti: “Il Comune è sicuro, questo va fatto sapere ai turisti”

Nel turismo “nulla sarà come prima e per affrontare il 2021 va cambiato l’approccio con cui ci rivolgiamo ai visitatori”. Lo ha detto Pier Paolo Mugnaini, sindaco di Radda in Chianti ed ospite della diretta del pomeriggio di Siena News. Ai turisti ” va fatta conoscere ancor di più la nostra capacità di accoglienza e anche quale è la sicurezza che possiamo fornire – prosegue-. Va poi anche allungata l’offerta stagionale“.

Per Mugnaini il Chianti ripartirà anche per il grande lavoro fatto dal suo Ambito turistico, “abbiamo lavorato sul marketing, per dare un nostro messaggio nuovo a chi vuole venire qui, presto ne vedremo i risultati – dice-. Forniremo inoltre idee e informazioni per vivere differentemente il nostro territorio”.

A Radda in Chianti buoni auspici arrivano dal mondo del vino: “Arrivano ottimi segnali – conferma Mugnaini-, la scelta di salvaguardare la produzione nonostante le difficoltà vissute nell’emergenza è sinonimo di un paese che vuole guardare avanti”.