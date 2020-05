Fase due, Monteriggioni è “covid-free”

E’un giorno felice per Monteriggioni. Il bollettino di oggi, aggiornato alle 20.30, registra, finalmente, un numero di casi positivi pari a zero. Il Comune quindi è al momento Covid-free. “Sono veramente felice per tutti i nostri concittadini che sono guariti dal Covid-19 e che intendo incontrare presto”, questo il commento del sindaco Andrea Frosini che aggiunge “non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Il Coronavirus, purtroppo, è ancora attivo e per questo rinnovo l’appello a continuare a rispettare le misure di contrasto alla sua diffusione.Solo insieme supereremo questo momento difficile e straordinario”.