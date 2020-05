Fase due, l’appello di Roberto Monaco:” Non usate mascherine con le valvole, sono pericolose”

Con l’inizio della fase due per combattere il coronavirus è necessario stare attenti ai comportamenti da tenere e a quali mascherine usare nella vita di tutti i giorni. Il presidente dell’ordine dei medici di Siena e segretario della Federazione Medici Italiani Roberto Monaco allora ha fatto un piccolo vademecum sulle buone pratiche da seguire.

Monaco ha ricordato il distanziamento sociale, l’importanza di un mantenimento dell’igiene personale, della sanificazione dell’ambienti. Sulle mascherine l’invito è stato quelli di ” usare quelle chirurgiche e non quelle con la valvola che compiono un’azione di barriera in entrata – spiega-, ma non filtrano in uscita“, con il rischio che ” se le indossa un cittadino contagiato l’infezione possa diffondersi nuovamente- continua-. Questi tipi di Dpi lasciateli a noi”.

Sempre parlando dei dispositivi di sicurezza il presidente dell’ordine dei medici senesi ha accusato il Governo. ” Molti operatori sanitari si sono ammalati perchè operavano senza mascherine Ffp2 e Ffp3“, dice Monaco che aggiunge “bisognava lavorare ad un piano pandemico prima che l’epidemia arrivasse in Italia. Nei primi giorni i medici sono andati a combattere una guerra disarmati. Non abbiamo arretrato di un centimetro perché non potevamo lasciare da solo chi stava male ma poi da infettati ci siamo trasformati in untori verso le nostre famiglie”.

Molto duro poi l’attacco ai sostenitori delle teorie del complotto. “Chi parla di queste cose dovrebbe andare a visitare un ospedale covid per conoscere la gravità della situazione”, così Monaco che poi conclude “Come possono arricchirsi le case farmaceutiche senza un farmaco specifico che curi la malattia? Come si fa a non capire che se ci fosse oggi un vaccino adesso non parleremo di coronavirus? Una cosa cosa che ci deve insegnare questa pandemia è che la scienza e la cultura devono chiudere la bocca alle teorie del complotto”.

Di seguito l’intervista completa