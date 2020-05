Fase due, l’allarme dal Comune: “Sempre più mascherine e guanti abbandonati nei parchi pubblici e nelle strade”

“Abbandonare i rifiuti di qualunque tipologia è un reato se poi ad esserlo sono mascherine e guanti usati da persone non positive al Covid-19 diventa anche un pericolo per la cittadinanza e per chi deve provvedere alla loro rimozione”. L’allarme lo lancia l’assessore all’Ambiente e Decoro Urbano Silvia Buzzichelli . Il motivo del richiamo dell’amministrazione dovuto al fatto che “non appena è iniziata la Fase 2- fanno sapere dal Comune-, che ha riaperto le porte delle case a passeggiate e uscite meno selettive lungo le strade cittadine, così come nelle aree a verde pubblico, si registra un abbandono sempre più frequente di questi dispositivi”.

“Mi appello al senso civico dei cittadini, soprattutto in questo momento, e ricordo che questi dispositivi di protezione devono essere adeguatamente smaltiti nel sacco dell’indifferenziata al rientro nella propria abitazione”, afferma Buszichelli che conclude “mascherine e guanti usati da persone non positive al Covid-19 non vanno gettati per terra, ma riportati la propria abitazione e adeguatamente smaltiti in un sacco, sufficientemente spesso, dell’indifferenziata, come stabilito dalle disposizioni regionali”.