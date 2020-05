Fase due e turismo, Camilla Marzucchi: “Obbligo di sanificazione per i privati che affittano l’appartamento”

“Voglio dare un mio contributo all’assessore al commercio Alberto Tirelli. Tuteliamo di chi ha preso la partita iva per lavorare nell’ambito turistico e facciamo che i privati che lavorano a Siena e che non hanno , per legge italiana, l’obbligo di sanificazione degli appartamenti. Non temo la concorrenza ma serve che tutti garantiscano un determinato servizio di qualità agli ospiti”. Lo ha detto durante l’intervista con Siena News, Camilla Marzucchi, imprenditrice e proprietaria di una catena di case vacanza in città. Per Marzucchi, se le sue richieste non fossero accettate, in futuro potrebbe presentarsi uno scenario dove, a fronte di costi sempre più insostenibili per le partite iva, potrebbe esserci di una guerra sulle tariffe con i prezzi che scendono sempre più a ribasso. “Fate qualcosa per mettere al pari privati e partite iva”. Insieme a lei anche Gianna Betti, esercente e proprietaria della gastronomia Vecchie Ricette che ha commentato la situazione del suo negozio. “Viviamo giorni drammatici – dice-. Non so a cosa andiamo incontro, lavoro con il turismo. Ad oggi, ci sono troppi costi e pochi incassi: per me è meglio stare chiusa”.