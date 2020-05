Fase due, Ciuoffo annuncia: “Presto linee guida per le spiagge libere in Toscana”

“Sulla gestione delle spiagge pubbliche c’è già un gruppo di lavoro, istituito dalla Regione, con le categorie economiche e l’associazione dei Comuni. Inoltre, grazie alla partecipazione alle Commissioni interregionali demanio e turismo , la Toscana è in sintonia con quanto gli altri territori stanno decidendo, a partire dall’Emilia Romagna”. Lo ha detto l’assessore alle attività produttive e turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo

“Voglio comunque rassicurare sul fatto che sarà pronto a breve il protocollo per le spiagge libere e che stiamo predisponendo con Anci e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica una cartellonistica uguale per tutta la costa regionale in grado di esprimere l’accoglienza e l’ospitalità della Toscana -prsoegue-, oltre alle dovute prescrizioni e divieti .

“Preme infine ricordare – aggiunge l’assessore Ciuoffo – la centralità e l’esclusiva competenza delle amministrazioni aomunali nel determinare eventuali rilasci di concessioni straordinarie temporanee per rispondere alle esigenze degli stabilimenti balneari che hanno dovuto ridurre la loro capacità ricettiva in considerazione del distanziamento sociale stabilito dalle Linee guida adottate dal Governo. E’ facoltà delle singole amministrazioni comunali che autonomamente valuteranno in base alle previsioni del proprio Piano operativo la dove sussistano i presupposti di legge”.