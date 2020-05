Fase due, autocertificazione addio. E tornano le cene con gli amici

Come riportato dal quotidiano La Stampa da lunedì 18 maggio non sarebbe più prevista la giustificazione scritta per le uscite di casa. A quanto pare sarebbe eliminata l’autocertificazione nel prossimo Dpcm che dal 18 maggio farà riaprire negozi, bar, ristoranti e parrucchieri, gli italiani diranno addio ad uno dei simboli della fase 1 dell’epidemia.

Intanto il quotidiano piemontese riporta che da lunedì si potrebbe tornare a trovare gli amici, magari a cena, senza dover accampare scuse. Probabile anche il via libera ai soggiorni nelle seconde case, se si trovano nella propria regione. Di mobilità interregionale si riparlerà forse solo il 1 giugno, ma solo tra quelle con epidemia sotto controllo in base al monitoraggio del Ministero della Salute.