Fase due: a Piancastagnaio genitori a lavoro e bimbi a casa da soli. Il sindaco: “Mancano le babysitter”

“Con le pelletterie che riaprono tante persone non posso stare dietro ai propri ragazzi. A Piancastagnaio questo è un problema: i bimbi non possono stare con i nonni e i genitori lavorano. Ci sono delle cooperative che gestiscono gli asili che hanno messo a disposizione le proprie maestre ma mancano le babysitter”. A lanciare l’allarme durante la diretta con Siena News è il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini. “Sta scoppiando il problema della gestione dei bambini: non ci sono abbastanza babysitter”, Insieme al primo cittadino amiatino stamani era presente il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci che ha commentato positivamente la notizia della nuova data delle Strade Bianche : “ora abbiamo bisogno che la nostra economia riprenda un cammino interrotto bruscamente – commenta-. Ce lo chiedono i nostri commercianti. In questo periodo ci sarebbe stato un grande afflusso di turisti che purtroppo è venuto a mancare: basterebbe pensare alla sola sagra del carciofo di Chiusure”.