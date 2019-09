Fantini in pista per beneficenza, torna il “Palio” dei go-kart

Fantini, capitani, mangini, barbareschi, dirigenti attuali o storici delle contrade. Tutti insieme nella pista di Go-kart di Casetta per correre una “paliata” all’insegna della solidarietà. Il ricavato andrà alla Lilt di Siena che lo utilizzerà per fare ricerca e prevenzione contro il tumore al seno. Nell’edizione del “Palio dei Go-kart” di quest’anno ci saranno delle novità: l’evento durerà tre giorni, da venerdì 25 ottobre fino a domenica 27, ad aprire l’iniziativa sarà una mostra sui cavalli d’autore che si terrà all’interno del complesso museale del Santa Maria della Scala e sarà seguita successivamente un gran galà, per la prima volta poi saranno presenti anche dirigenti di contrade dei palii di Asti, Legnano, Bientina, Castel del Piano, Piancastagnaio, Casole d’Elsa. Ci saranno poi anche altri eventi che accompagneranno la manifestazione come la passeggiata per le Crete senesi. “Questo è un percorso che avanti da molto tempo – dice la presidente della Lilt Siena, Gaia Tancredi-. Abbiamo di recente cambiato la sede ma i nostri amici sono rimasti gli stessi. Questo è un evento importante per promuovere le nostre iniziative come quella che comincia oggi con la settimana per la prevenzione contro il cancro al seno. Il mondo del Palio si dimostra come sempre sensibile alle nostre iniziative. Il ricavo delle giornate servirà ad ampliare le tecnologie usate per i controlli senologici”.Il trofeo e le medaglie che si vinceranno nella corsa sono state realizzate da Sara Guerrini, Elena Conti sarà invece la curatrice della mostra al Santa Maria della Scala. La famiglia Torsellini metterà a disposizione l’impianto di Casetta mentre l’ideatore dell’evento è l’ex-capitano dell’Istrice Stefano Berrettini. “Contiamo sulla partecipazione di più gente possibile. Questa è essenziale per poter informare le persone sui rischi della malattia – spiega-. Nella pista di Casetta saranno 3 giorni di corse: il 25 infatti ci saranno le prove libere, il 26 e il 27 ci saranno le gare” . Non resta quindi che ritrovarsi al kartodromo di Casetta tutti pronti con il casco in testa e con i guanti da pilota. Appuntamento a fine ottobre per delle giornate all’insegna della spensierata, del puro divertimento. Per i fantini ( alla conferenza di stamani erano presenti Luigi Bruschelli ed il figlio Enrico, Jonatan Bartoletti ed Andrea Coghe) stavolta niente tufo ma l’asfalto della pista e soprattutto tanta solidarietà.

Marco Crimi