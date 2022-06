Fanno tappa a Siena gli Stati generali delle pari opportunità

Faranno tappa a Siena gli “Stati generali delle Pari Opportunità – Incontrare i territori per fare rete”. L’evento, organizzato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, in collaborazione con la Provincia di Siena, è in programma per martedì 21 giugno alle ore 15 (Sala Aurora, Palazzo della Provincia).

Un percorso, voluto dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana con lo scopo di creare, attraverso le Province, una rete di ascolto e collaborazione tra soggetti che nel territorio provinciale si occupano di pari opportunità. Un’occasione per conoscersi reciprocamente e per instaurare un rapporto diretto e continuo , necessario per programmare e lavorare insieme . Il momento storico di difficoltà ma anche di grandi cambiamenti e di opportunità, come quelle del PNRR, impone di lavorare assieme affinché sia realmente possibile dare una svolta culturale alle politiche di parità e ai diritti delle donne e fare in modo che gli interventi messi in campo siano più efficaci e strutturali.

“Si tratta – spiega la Consigliera Giulia Periccioli – di un importante momento di ascolto e confronto tra le reti territoriali e quella regionale, un’occasione, innanzitutto, per creare una collaborazione sempre più stretta e funzionale tra istituzioni che nel territorio si occupano di pari opportunità. L’incontro sarà utile per poter restituire alla Commissione Regionale Pari Opportunità lo stato dell’arte delle politiche di parità attivate nel nostro territorio, evidenziandone criticità e opportunità”. In questo percorso la Provincia di Siena ritiene infatti importante coinvolgere, oltre agli assessorati comunali di riferimento, i vari soggetti con cui vengono condivise progettualità e collaborazioni su tali temi.