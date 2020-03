Fanno la festa in giardino ma vengono beccati da un drone: multati

Le persone controllate oggi, 28 marzo, dalla Polizia Municipale sono state 182, altrettante le autocertificazioni acquisite, 2 le persone sanzionate all’art.4 del Decreto Legge 19/2020.

Nessuna infrazione dalle verifiche effettuate in 66 esercizi commerciali, tra supermercati, farmacie e tabaccherie.

<<I 7 droni, messi a disposizione e guidati, gratuitamente, dal nucleo SAPR Protezione Civile Misericordia di Siena – evidenzia il Comandante Cesare Rinaldi – sono in possesso di tutte le autorizzazioni previste per sorvolare il territorio comunale anche in notturna. Ed è proprio grazie a questo supporto operativo che oggi è stato possibile vigilare in maniera capillare su Scacciapensieri, Taverne d’Arbia, Le Tolfe, Costalpino e Costafabbri. Durante la giornata, a seguito di una segnalazione, la pattuglia dedicata della municipale ha indirizzato il pilota di uno dei droni a controllare una particolare zona della città dove, in un giardino privato tra l’Acquacalda e il Petriccio, è stato rilevato un raggruppamento di 8 persone, tra adulti e bambini e per questo sono scattate le sanzioni>>.

Con il volo in notturna di ieri hanno invece controllato tutto il centro storico, i giardini della Lizza e gli Orti dei Tolomei.