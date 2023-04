Fabio Pacciani, nuovo cda Mps: “Ecco il famoso ponte su Roma del centrodestra, un mero interesse partitico a discapito dei cittadini”

“La nomina del nuovo cda di Banca Mps è la prova provata che l’interesse di Roma non corrisponde a quello dei senesi. Un consiglio d’amministrazione che non tiene conto del nostro territorio e fa esclusivamente l’interesse dei partiti”. Con queste parole Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, interviene sulle nuove nomine del consiglio d’amministrazione di Banca Mps.

“La candidata Fabio – continua Fabio Pacciani – cosa risponde? Colei che ha improntato tutta la sua campagna elettorale professando un metaforico ponte su Roma, come se fosse la panacea di tutti i mali. Questa è l’ennesima dimostrazione che Siena non ha bisogno dei partiti, che guardano solo ai loro interessi di potere a discapito dei cittadini. Siena ha bisogno di un governo dei cittadini, che si relazioni con il territorio e che abbia a cuore la comunità. Un posto nei sindaci revisori ‘schierato’ da un partito non può risolve la rappresentatività della città sorti di una banca, che dovrebbe anteporre, agli interessi politici, quelli della città”.

“Nicoletta Fabio – conclude Pacciani – dovrebbe, per una volta, uscire dall’astrattezza dei suoi ragionamenti e dalle sue posizioni inconsistenti e inconcludenti”.