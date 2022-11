Fabio Pacciani e la sua “Strada per strada” giovedì fanno tappa a Isola d’Arbia

Strada per Strada fa tappa a Isola d’Arbia. La campagna di ascolto e partecipazione attiva promossa da Fabio Pacciani e Polo Civico Siena si sposta verso uno dei principali quartieri dell’area Sud per incontrare i cittadini giovedì 17 novembre alle 21, nelle stanze della Misericordia in via della Mercanzia, 76 a Isola d’Arbia. All’iniziativa sarà presente il candidato sindaco del Polo Civico Fabio Pacciani che per prima tappa raccoglierà le istanze e le proposte dei cittadini del quartiere che saranno i protagonisti assoluti dell’incontro.

Ogni tema sollevato dagli abitanti sarà poi analizzato da Fabio Pacciani e dal Polo Civico Siena che durante il secondo incontro fissato per mercoledì 30 novembre alle ore 21 sempre alla Misericordia di Isola d’Arbia presenteranno le proposte per il futuro di Isola d’Arbia da inserire nel programma di governo per Siena 2023 – 2028.

“Dopo Ravacciano e Siena – commenta Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena – questa settimana saremo a Isola d’Arbia per questa nuova occasione di confronto e dialogo. Strada per Strada si sta dimostrando un ottimo metodo di partecipazione e ascolto che permette agli abitanti dei quartieri di far sentire la loro voce e alla coalizione di elaborare progetti su misura per il quartiere. Il nostro obiettivo è quello di riavvicinare l’amministrazione comunale ai cittadini tornando a far sentire il Comune la ‘casa di tutti’ e l’istituzione più vicina e ai senesi”.