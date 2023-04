Fabio Massimo Castellani (Emanuele Montomoli sindaco): “Siena Jazz parte integrante del futuro della città”

“Il Siena Jazz, insieme alla Rinaldo Franci e alla Chigiana, costituisce un asset fondamentale su cui investire per far crescere il brand Siena come città della musica. La crescita e la cura della scuola deve essere un obiettivo fondamentale della futura amministrazione comunale”. Così Fabio Massimo Castellani, candidato con la lista civica Emanuele Montomoli sindaco, in una nota diffusa questa mattina.

“È necessaria una programmazione finanziaria e amministrativa precisa al fine di sostenere i molti progetti che potranno essere sviluppati intorno all’ attività centrale della scuola – prosegue Castellani -. Penso per esempio al poderoso archivio musicale di cui dispone il Siena Jazz. Se si riunisse il detto archivio in un unico luogo (in una sezione del Santa Maria della Scala per esempio…) agli altri archivi musicali della Rinaldo Franci e della Chigiana, si potrebbe ottenere con costo minimo un contenitore culturale di rilevanza internazionale. La realizzazione di questo progetto potrà essere parte di quel percorso di crescita della visibilità extranazionale della nostra città”.

“Altra parte importante, connessa alla precedente, è la realizzazione di un adeguato auditorium che possa ospitare in modo permanente le performances dei maestri delle tre scuole – si legge nella nota -. Oggi purtroppo, invece, il Siena Jazz è più conosciuto più per i disastri amministrativi che per i progetti destinati a farlo crescere. I problemi attuali dell’ ente, naturalmente, provengono da lontano; anche dalle amministrazioni precedenti a quella attuale. Tuttavia in questi cinque anni non si è colta l’ importanza strategica per lo sviluppo delle iniziative e degli eventi culturali connessi al Siena Jazz”.

“Infine voglio sottolineare l’importanza anche economica di una struttura come questa. Più di 400 allievi, sia dei corsi del Conservatorio che di quelli accademici; il Siena Jazz porta un gran numero di giovani ad vivere a pieno la nostra città – conclude Castellani -. Facciamo gli auguri al nuovo direttore della scuola musicale Antonio Artese augurandogli di poter contare su una progettualità della futura amministrazione comunale in linea con le vere opportunità che offre la scuola”.