Fa tappa a Siena il “Csi in tour 2022” con il villaggio ludico motorio

Il “Villaggio ludico delle attività motorie” farà tappa a Siena sabato 30 aprile 2022 in piazza Jacopo della Quercia dalle 10 alle 19. La proposta educativa del Centro sportivo italiano ha il compito di restituire il gioco ai bambini e ragazzi, in relazioni e luoghi di incontro e socializzazione che siano adatti ed efficaci per la loro crescita. C’è tanta voglia di tornare ad appropriarsi di spazi importanti di aggregazione e riassaporare la libertà dei propri movimenti, per vivere sani momenti di divertimento per tutti. Il divertimento e la festa saranno i momenti indimenticabili che potranno vivere i piccoli partecipanti, bambini e ragazzi accompagnati dalle loro famiglie, accolti dagli animatori nelle aree gonfiabili attrezzate. L’impegno quotidiano del Csi è la proposta educativa, per la diffusione di una cultura della salute a favore delle nuove generazioni.

“Come assessorato alle Politiche giovanili abbiamo voluto collaborare con Csi a partire dalle prime edizione di “Estate nei Quartieri” proprio perché i progetti da loro presentati mettono i giovani al centro – ha spiegato l’assessore del comune di Siena Clio Biondi Santi – in un periodo in cui troppo spesso si sente parlare di nuove generazioni legate ad episodi di violenza o criminalità penso sia fondamentale dare loro nuove basi su cui costruire e dalle quali poter ripartire anche a seguito del difficile momento storico condizionato dalla pandemia”.

“Lo sport come strumento educativo e occasione di aggregazione – spiega il presidente regionale Carlo Faraci, Csi Toscana – dell’inclusione attiva ed i valori più veri dello sport che rappresentano l’agire responsabile del Centro sportivo italiano, all’interno della collettività. Il Csi in Tour è l’evento regionale che dal 2015 si svolge annualmente in Toscana, tra le novità di quest’anno le 40 tappe che coinvolgeranno migliaia di persone. Verranno organizzati eventi nei 10 capoluoghi di provincia con l’attivazione di villaggi aperti gratuitamente a scuole, centri ricreativi, società sportive, gruppi parrocchiali, associazioni dei disabili, associazioni di volontariato e liberi cittadini. In programma convegni e incontri tematici di approfondimento inerenti all’alimentazione, lo sport e la cultura della salute, disabilità, disagio giovanile”.

Il modello educativo all’altezza delle sfide di questo tempo coinvolge le Istituzioni pubbliche e gli Enti privati, creando una sinergia, affinché il progetto possa essere condiviso e attivato gratuitamente nelle piazze di ogni città e paese, nei centri culturali, sportivi, parrocchiali, nelle scuole. Il Csi in Tour si avvale del patrocinio della regione Toscana e di Anci comuni Toscana.