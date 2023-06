Extracomunitari al posteggio “Il Duomo”, sopralluogo della giunta: “Il problema sarà posto alla Prefettura”

Sul caso dei fissa presenti al parcheggio il Duomo dimora la giunta comunale “intende porre la problematica all’attenzione della Prefettura” per “affrontare la situazione nella sua complessità, tenendo conto delle legittime necessità dei cittadini, delle questioni sociali e delle difficoltà oggettive di coloro che si trovano in tale condizione di disagio, nella volontà di prevenire, assieme a tutte le parti in causa, qualsiasi tipo di criticità”.

Lo si legge in una nota del Comune. Oggi pomeriggio tra l’altro, in seguito alle segnalazioni dei cittadini e della contrada della Chiocciola, stamani gli assessori Enrico Tucci, Giuseppe Giordano e Micaela Papi hanno effettuato un sopralluogo nella struttura insieme al comandante dei vigili Marco Manganelli ed una rappresentanza di Sigerico.

Nel parcheggio, spiegano dal Comune, “è stata infatti segnalata la presenza di numerosi extracomunitari, di origine pakistana, i quali stazionano su almeno tre piani del parcheggio stesso”.

“Ascoltati i cittadini presenti e ricostruiti gli interventi già effettuati dalla Polizia Municipale anche su altre parti del territorio comunale, gli assessori hanno effettuato il sopralluogo per una valutazione complessiva della questione, legata a sicurezza, assistenza socio-sanitaria e prevenzione di criticità. Hanno, in particolare, constatato la situazione di degrado-prosegue la nota-, disagio sociale e difficoltà di gestione degli spazi comuni, in un luogo all’interno del centro storico molto frequentato da residenti, cittadini, contradaioli e turisti, oltretutto nell’approssimarsi di un periodo in cui l’utilizzo della struttura avrà presumibilmente un aumento esponenziale”.