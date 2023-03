“Excalibur. La spada nella roccia tra mito e storia”, domani la presentazione del libro di Manzella

Sarà presentato sabato 18 marzo dalle 16.30 presso la cornice barocca della Chiesa di San Raimondo al Refugio il libro “Excalibur. La spada nella roccia tra mito e storia”, Salerno editore 2022 organizzato dalla Fondazione Conservatori Riuniti di Siena e L’Accademia di San Galgano.

L’autore, il professor Francesco Marzella Research Associate al Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic dell’Università di Cambridge, propone un’interessante riflessione su San Galgano il cui culto è strettamente legato all’affascinante tema della spada nella roccia. La presentazione metterà in luce relazioni ed estraneità, analogie e contrasti con gli argomenti della complessa matière de Bretagne.

Dopo i saluti del Presidente dei Conservatori Marcello Rustici interverranno, oltre all’autore del volume, Andrea Conti Presidente dell’Accademia di San Galgano e Claudio Lagomarsini, Professore associato di Filologia e Linguistica romanza del Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature Antiche e Moderne dell’Università di Siena.

Per la Fondazione inoltre sarà l’occasione di legare il tema galganiano ad un’importante mostra appena inaugurata nella Cripta del Duomo di Siena sul ritrovato Reliquiario di san Galgano, vista la presenza all’interno della Chiesa di San Raimondo al Refugio di un ciclo di tele seicentesche raffiguranti le storie del santo. I dipinti raccontano tre episodi salienti della vita di san Galgano: I parenti tentano di distogliere San Galgano dalla vita eremitica e San Michele Arcangelo appare a San Galgano entrambi opera di Rutilio Manetti e datati 1613 e la grande tela raffigurante Il Transito di san Galgano, realizzata da Ventura Salimbeni. Il soggetto delle opere e la bellezza stilistica di questi dipinti realizzati da importanti artisti senesi possono certamente far considerare la Chiesa di San Raimondo al Refugio come un “luogo galganiano” per eccellenza.

La Chiesa sarà aperta tutti i mercoledì e sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00.

Per informazioni e visite guidate rivolgersi dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 alla segreteria della Fondazione: mail: [email protected] tel. – 0577-236363