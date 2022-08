Ex Collegio San Marco, dal Pnrr pioggia di fondi per completare il recupero

Due milioni e 400mila euro per completare il recupero dell’ex collegio San Marco. Sono i fondi in arrivo dal Pnrr che palazzo pubblico sfrutterà per portare avanti il progetto di riqualificazione della struttura fortemente voluto dall’assessore Sara Pugliese finché è rimasta in carica. A comunicare l’arrivo delle risorse ed il successivo impiego è una determina comunale. La cifra che arriva da Roma, spiega l’atto, potrà essere integrata con risorse del bilancio comunale qualora ci fosse un aumento del costo dei lavori. La determina inoltre specifica che, dopo la definizione del cronoprogramma di interventi, potranno essere apportate ulteriori variazioni di bilancio relativamente alla esigibilità nei prossimi esercizi, secondo le attività e gli stati di avanzamento dei lavori e i principi di contabilità finanziaria potenziata. A marzo il Comune aveva calcolato il costo del primo stralcio dei lavori all’ex collegio che era pari a 1,5 milioni di euro e che il totale sarebbe di 2 milioni e 700mila euro, cifra quindi che sarà quasi totalmente coperta dai fondi del Pnrr. Proprio nelle stesse settimane era arrivato il plauso del ministero per la realizzazione dell’opera da parte del Ministero della Cultura, attraverso il soprintendente alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana Michele Di Sivo.