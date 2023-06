Ex collegio San Marco: al via i lavori di ristrutturazione

Una nuova vita per l’ex collegio San Marco: dopo l’avvio dei lavori, comunicato per la fine di aprile, l’ex sindaco Luigi De Mossi, ha presentato i nuovi progetti che verranno effettuati nel giro di pochi mesi. Il cantiere lavorerà principalmente per il rifacimento dell’archivio storico e della parte esterna sul retro dell’edificio.

“La parte maggiormente rovinata dell’ex collegio – spiega Luigi De Mossi – era la parte inferiore dei voltoni, che trasformeremo in una sala multifunzionale, ideale per la consultazione dei documenti dell’archivio storico o anche per colloqui e riunioni. Per completare i lavori ci vorrà naturalmente qualche mese, l’importante però, era partire”.

Oltre alla parte dei voltoni, la più antica e che più di tutte necessitava un restauro, i lavori prevedono anche la ristrutturazione della parte esterna e della sala al piano superiore, dedicata all’archivio dell’edilizia.

“Questo pezzo della struttura è stato rifatto interamente – conclude De Mossi -, a partire dalle finestre ai pavimenti. La sala ha una portanza in grado di sostenere tutto il carico dei progetti che saranno concentrati qui dentro”.

Pietro Federici