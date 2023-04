Dopo quattro anni in Fortezza non ci sarà la Propositivo a gestire gli eventi dell’estate in Fortezza ma sarà invece la Wonderlard, società che opera nel campo delle discoteche e che tra l’altro ha in gestione il Papillion. Presidente del cda è Francesco Minucci. Wonderland ha vinto il bando di aggiudicazione con un punteggio di 64,80 mentre l’altra associazione che ha partecipato all’avviso, Propositivo, ha ottenuto il 60,80.