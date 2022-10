Eventi, con Etruria Retail sarà un autunno di vino

Etruria Retail celebra l’arrivo dell’autunno con un viaggio dedicato ai migliori vini. “Viaggio di Vino” è il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 20 ottobre in otto punti vendita dell’azienda leader nella grande distribuzione del Centro Italia. Si tratta di un percorso di degustazione alla scoperta di alcune eccellenze vinicole con la guida di un sommelier.

Le degustazioni, su prenotazione, toccheranno varie province: da Grosseto a Siena, da Lucca fino Perugia, Massa Carrara, Arezzo e Prato. I “rossi” più famosi, dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino e altri vini, si sposeranno con alcuni dei formaggi e dei salumi più conosciuti e apprezzati del Made in Italy.

Le degustazioni si svolgeranno, alle ore 21, nei Carrefour Market Superstore di: Grosseto, in via Repubblica Dominicana 114; Siena, in Piazza Maestri del Lavoro 30 (zona viale Toselli); Monteroni d’Arbia, in via Liguria 1; Montemurlo (Po), in via Giuseppe di Vittorio 2/4, Aulla, via Lunigiana 31; nel Carrefour Market di Guamo – Capannori (Lu), in via Sottomonte, 52 e nel Carrefour Express di San Sisto (PG), in via Domenico Cimarosa 56. Nel Carrefour Market Superstore di Castelnuovo di Subbiano (Ar), in via E. Fermi, invece, la degustazione si svolgerà alle ore 18. Per info e prenotazioni è possibile contattare direttamente i negozi.