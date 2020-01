Evade l’Iva: commerciante beccato dalla Guardia di Finanza

Un altro intervento degli agenti della guardia di finanza del nucleo provinciale di Siena, questa volta sono intervenuti nei confronti di un commerciante risiedente nella Valdorcia. Grazie al dispositivo del controllo economico e attraverso la consultazione della banca dati uso, le Fiamme Gialle, sono riusciti ad individuare un commerciante di olio alimentare che stava commettendo un illecito finanziario.

Il commerciante infatti, era riuscito ad ottenere un credito dell’Iva superiore al debito, tale da non poter versare nemmeno un euro nelle casse dello Stato. Grande intervento quello della guardia di finanza di Siena che, grazie a questo dispositivo di controllo economico, riescono ad individuare rapidamente tutti i presunti evasori. Dispositivo molto utile soprattutto nei periodi in cui c’è un’intensificazione del commercio di determinati prodotti, come l’olio.

Il commerciante è stato prontamente segnalato all’Agenzia delle Entrate.