Evade dai domiciliari e va a fare una passeggiata: arrestato 40enne

E’stato beccato da una pattuglia della stazione di Rapolano nel primo pomeriggio di ieri in via Provinciale di Rapolano, mentre faceva una passeggiata in violazione delle prescrizioni della Magistratura di Sorveglianza. I Carabinieri di Rapolano Terme hanno depositato stamattina alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siena una informativa di reato, inerente all’arresto per evasione, posto in essere nei confronti di un 40enne pregiudicato albanese, residente nello stesso centro e attualmente sottoposto ai domicilari. In sostanza egli era stato autorizzato dal Tribunale di sorveglianza a uscire di casa in determinati orari per lavoro o per determinate attività essenziali per la propria sussistenza, andare al supermercato o in farmacia, etc. La detenzione domiciliare è in tutto e per tutto equiparata alla detenzione in carcere per cui, essendo uscito senza autorizzazione è tecnicamente evaso. Il Tribunale di Sorveglianza valuterà ora se confermargli il beneficio o revocarglielo.