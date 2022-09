European Biotech Week: Fondazione Tls lancia il primo podcast che racconta la ricerca

In occasione dell’edizione 2022 dell’European Biotech Week , Toscana Life Sciences presenta “Pop-science, divulgatori per un giorno”, il podcast che racconterà le attività di ricerca della Fondazione senese attraverso le voci dei ricercatori e degli studenti delle scuole superiori della città. La presentazione del progetto si inserisce all’interno del ricco calendario della manifestazione internazionale, promossa in Italia da Assobiotec, nata per raccontare le biotecnologie, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre 2022. Per l’occasione Tls ha coinvolto gli studenti dei Licei scientifici Galileo Galilei e delle Scienze Applicate Tito Sarrocchi, del Liceo classico Enea Silvio Piccolomini e dell’Istituto Tecnico Tecnologico Tito Sarrocchi (indirizzo Chimica) di Siena nella realizzazione di un podcast in 5 episodi che saranno disponibili all’interno delle principali piattaforme streaming gratuite per l’ascolto.

Il percorso di divulgazione scientifica rivolto agli istituti superiori prevede il coinvolgimento di alcuni studenti che, in una prima fase, potranno vivere una giornata nei laboratori di ricerca a stretto contatto con il team di Tls. Saranno proprio loro i “divulgatori per un giorno” che avranno dunque il compito, in una seconda fase del progetto, di raccontare la loro esperienza attraverso il podcast facendolo diventare strumento di comunicazione per tutta la classe. L’iniziativa proseguirà con il coinvolgimento da parte di Tls delle classi in incontri ad hoc presso la Fondazione con l’intento di stimolare la riflessione sia sui temi scientifici sia sull’importanza delle tecniche di divulgazione.

Al centro di ogni episodio ci sono i principali temi di ricerca indagati nei laboratori di Tls: dal progetto sulle leucemie delle cellule B condotto dalla Tumour Immunology Unit; al gruppo VacciBiome che studia il ruolo del microbioma intestinale del paziente sull’efficacia degli approcci immunoterapici contro il cancro; passando per l’esperienza della Mass Spectrometry Unit da anni impegnata anche nello studio delle malattie rare, in particolare la Sindrome di Rett, con approccio proteomico. Il ciclo dei podcast si completerà, inoltre, con gli approfondimenti dedicati alle nuove frontiere della bioinformatica guardando da vicino il Dasch (Data Science for Health) Lab, la nuova unità di ricerca di Tls che mette al servizio della scienza tecnologie computazionali e di intelligenza artificiale, fino al racconto del tema dell’antibiotico-resistenza spiegato attraverso il Mad (Monoclonal Antibody Discovery) Lab, il gruppo di ricercatori che si occupa di identificare anticorpi monoclonali umani contro agenti patogeni (sia specie batteriche che virus).

La European Biotech Week, promossa da Assobiotec, è una iniziativa che coinvolge tutta Italia con l’intento di far conoscere, attraverso iniziative e incontri di vario genere, le biotecnologie in una maniera innovativa e divertente, cercando di rendere accessibile il tema a tutte le fasce d’età. La manifestazione di divulgazione scientifica è stata lanciata in Canada nel 2003 e arrivata in Europa nel 2013 per volontà di EuropaBio – Associazione della bio-industria europea, in occasione del 60° anniversario della scoperta della struttura Dna.

Pop-science, divulgatori per un giorno è il primo podcast della Fondazione Toscana Life Sciences e, nei prossimi mesi al termine del progetto, sarà disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme streaming per l’ascolto. La serie di 5 episodi si potrà scaricare dal sito della Fondazione Tls, anche salvando le puntate sul proprio smartphone o sul pc per la riproduzione offline e on-demand.