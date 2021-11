Europa Verde: “Mense scolastiche, va sempre fornito un servizio di qualità”

La questione delle mense scolastiche continua a far discutere in città. Interviene al riguardo anche Europa Verde, attraverso la sua portavoce provinciale Ginevra La Russa. Che afferma: “Va fornito sempre un servizio di alta qualità. Sia che ci siano scioperi che in casi straordinari, la qualità dei pasti deve rimanere alta. Si deve sempre anche andare a quantificare lo spreco, e quindi capire quanto cibo viene buttato via, istituto per istituto. Questo è un altro indicatore che dobbiamo costantemente tenere in considerazione quando si parla di educazione alimentare. Gli studenti infatti devono essere educati al mangiare sano e all’avere uno stile di vita consapevole. L’amministrazione comunale deve preoccuparsi di ciò, dato che stiamo parlando del futuro dei più giovani”.

“I ragazzi e i loro genitori hanno fatto bene a tirare fuori questa problematica – commenta ancora Ginevra La Russa. – Non penso che ci siano stati dei sobillatori che hanno scatenato questa vicenda e questa polemica. Credo invece che i genitori siano preoccupati per i loro figli. L’amministrazione comunale dovrebbe anche fare un qualcosa in più, e garantire che siano offerti prodotti a chilometro zero. Quando si fanno i bandi per le mense si dovrebbe valutare anche questo aspetto. Mi sembra che nelle polemiche delle ultime settimane ci sia un po’ un gioco delle parti, le responsabilità vengono scaricate di qua e di là. E intanto la situazione a quanto pare non cambia”.