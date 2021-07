Etruria Retail presenta la Cassetta “Sapori & Valori” Verdure d’eccellenza per celebrare il rapporto con i territori

“Da sessant’anni portiamo le eccellenze dei nostri territori nelle case dei nostri clienti. La cassetta Frutta e Verdura Sapori & Valori, creata con prodotti locali selezionati da Etruria Retail, è anche il simbolo di questo rapporto speciale con i produttori e con le nostre comunità che sosteniamo e portiamo avanti con forza”. Con queste parole Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail, ha presentato questa nuova iniziativa, che dà ulteriore concretezza a uno dei valori chiave dell’azienda, il territorio e si lega ai festeggiamenti per i sessant’anni.

All’evento di presentazione, che si è svolto nel Carrefour Market di Colle di Val d’Elsa mercoledì 28 luglio, era presente anche Riccardo Compagnoni, fondatore dell’azienda toscana ‘L’ape che ride’ che ha fornito i prodotti che compongono la box: melanzane, cetrioli, pomodori Oblungo rosso e Piccadilly. Tutte verdure d’eccellenza, rigorosamente di stagione, che provengono dai campi di Vada, in provincia di Livorno. La Cassetta “Sapori & Valori” potrà essere acquistata in tutti i punti vendita in Toscana della rete di negozi Etruria Retail

“Il valore che celebriamo attraverso la nostra Cassetta – ha dichiarato Maurizio Nicolello – è quello del territorio. In 60 anni di attività, il 20 per cento della nostra vendita alle casse viene dai prodotti locali. Imprenditori e produttori sono cresciuti con noi attraverso un rapporto che si è basato sempre sulla fiducia, sulle ricchezze e le potenzialità del nostro territorio. L’obiettivo è quello di accorciare il più possibile la filiera e offrire prodotti sempre più controllati e sicuri ai nostri clienti”.