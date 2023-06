Etruria Retail: 2022 in positivo, bilancio con un fatturato di 246 milioni

È di 246 milioni il fatturato con il quale Etruria Retail, azienda leader della grande distribuzione organizzata del Centro Italia, presenta il bilancio 2022. Un risultato che segna una crescita di 7,5 milioni, pari a un più 3 per cento rispetto all’esercizio precedente. I 198 soci riuniti in assemblea all’Hotel Garden di Siena hanno dato oggi, mercoledì 14 giugno, il via libera al bilancio 2022 che chiude un utile netto di 4,3 milioni di euro, confermando l’azienda solida ed in buona salute. L’assemblea dei soci, inoltre, sulla base del risultato d’esercizio ha deciso di distribuire 2,8 milioni di euro di utili ai soci.

“Sicuramente il bilancio è positivo – commenta Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail -, perché siamo riusciti a confermare, anzi, a migliorare i nostri risultati e considerando la situazione attorno a noi, non è di poco conto. La guerra in Ucraina ha fortemente influito sui costi e sulla produzione, ma nonostante ciò, stiamo cercando di venire incontro ai consumatori il più possibile”.

Una realtà, quella della rete Etruria Retail, in forte crescita, anche sul territorio senese, in cui nel 2022 sono state fatte due nuove aperture di negozi Carrefour. Il dato ha contribuito a far crescere il gruppo di negozi della rete sulla Toscana, che si conferma la regione con più negozi nel proprio territorio.

“Abbiamo ottenuto un ottimo risultato e ringrazio tutti i componenti dell’azienda – spiega il presidente Claudio Bernardini -. Ci troviamo in una situazione delicata, perché lo scontrino medio è aumentato a causa dell’inflazione e il potere d’acquisto delle famiglie non è infinito. Noi cerchiamo di ridurre i costi al più possibile, non è facile, ma è sempre un nostro dovere”.

