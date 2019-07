Estrazione, la sorte bacia Pantera, Drago e Bruco, esulta anche il Valdimontone

In una Piazza del Campo non gremita di persone, forse per questo week end ‘marittimo’ di Luglio, sotto il sole estivo, dopo una giornata intervallata da leggeri sprazzi di pioggia, si compie il primo atto del Palio dell’Assunta. Con Nicchio, Valdimontone e Tartuca che devono scontare delle squalifiche, a sperare di essere sul tufo ad Agosto sono 7 popoli ma quando alle 19.15 le chiarine suonano, una prima volta, dal secondo piano del Palazzo comunale a uscire è il Valdimontone che sconta il palio di squalifica.

Pantera, Drago e Bruco, queste le contrade che hanno completato il lotto dei 10 e sono state estratte rispettivamente da Civetta, Chiocciola ed Istrice. “Era dal 2008 che non uscivamo per il Palio d’Agosto – afferma soddisfatto il capitano del Drago Fabio Miraldi -. Ancora non so da quale fantino ripartiremo, devo pensarci, vediamo come si metterà il Palio. Comunque abbiamo vinto l’anno scorso e da questo punto di vista saranno quattro giorni sereni”.

Era invece visibilmente emozionato il capitano del Bruco Simone Manganelli che annuendo ai giornalisti ha confermato il possibile ritorno di Andrea Mari come fantino. Quando è stata uscita la bandiera il popolo di Via delle Vergini l’ha accolta con un vero boato di gioia. “Aspettavo un’altra occasione – spiega Manganelli -, la sorte ce l’ha data ancora ad Agosto”.

Marco Crimi