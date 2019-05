Estrazione: la sorte bacia Giraffa,Chiocciola,Drago. La Tartuca sconta una squalifica

L’atmosfera alle 19 in Piazza del Campo è surreale, non c’è il sole primaverile e dalle trifore del palazzo Pubblico le chiarine squillano sotto la pioggia battente con una conchiglia gremita di ombrelli. Così sotto un fitto rovescio si compie il primo atto della stagione paliesca. Con tre contrade che devono scontare delle squalifiche, a sperare di essere sul tufo a Luglio sono 7 popoli. Sono le 19.15 e le chiarine suonano una prima volta dal secondo piano del palazzo comunale, ad essere estratta è la Tartuca che sconta così uno dei due palii di squalifica. Giraffa, Chiocciola e Drago , in questo ordine, non mancano l’appuntamento con la sorte e vengono estratte per il Palio di Provenzano. Soddisfatto il capitano della contrada del Drago, Fabio Miraldi. La giornata non era cominciata nel migliore dei modi per il popolo di Camporegio visto che il maltempo non aveva permesso il tradizionale giro della comparsa. ” Non potersi monturare è stato un dispiacere per tutti, sopratutto per i bambini che giravano per la prima volta – ha commentato Miraldi -. Qualcuno di loro ha pianto per il dispiacere, adesso però staranno sicuramente piangendo di gioia”.

Marco Crimi