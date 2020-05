Nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi l’estrazione delle Contrade per il Palio di luglio, ripercorriamo tempi, modi e meccanismi del primo gioco della sorte… come funziona l’estrazione? Sapete vero che non è sempre stata come la conosciamo e soprattutto sapete che prima era di mercoledì, giorno di mercato, perché così c’era più gente in città?

Ecco il video con Katiuscia Vaselli, Maura Martellucci e Giovanni Mazzini