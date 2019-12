Premio Estra per lo Sport, a dicembre fissato il termine ultimo per le candidature

Sta per avvicinarsi la scadenza per presentare le candidature alla III edizione del Premio Estra per lo Sport, promosso da Estra, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). Il termine ultimo per candidarsi, come previsto dal bando, è fissato per il 15 dicembre 2019.

“Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” vuole offrire un supporto nell’adempimento dell’attività giornalistica a professionisti e pubblicisti, regolarmente iscritti all’Ordine di categoria e ai praticanti delle Scuole di Giornalismo, che potranno presentare elaborati pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra l’ 1 luglio 2018 ed il 14 dicembre 2019.

Le candidature possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail [email protected] o via posta in un’unica busta al seguente indirizzo: Premio “Estra per lo sport”, c/o SG Plus Ghiretti & Partners, Via Emilio Casa 7/2 A, 43121, Parma. Il bando è consultabile in allegato e scaricabile anche on-line ai siti di Estra (www.estra.it), Ussi (www.ussi.it) e SG Plus (www.sgplus.it).