Estra sostiene le imprese di Siena: siglato accordo con Confesercenti

Sostenere le aziende nell’ottimizzare i costi delle bollette, offrire servizi personalizzati per liberare risorse da reinvestire nel proprio esercizio commerciale. Questi gli obiettivi dell’accordo stipulato tra Confesercenti Siena ed Estra energie per gli associati: una proposta specifica per la fornitura di energia elettrica e gas. Un’opportunità anche per l’associazione di categoria, che amplia così la gamma dei servizi offerti ai propri soci offrendo loro tutti i vantaggi della liberalizzazione del mercato. Sia per la fornitura di energia elettrica che di gas, infatti, Estra propone agli associati Confesercenti vantaggiose offerte a prezzo fisso e a prezzo indicizzato che consentono di ridurre i costi energetici della propria azienda.



In particolare, l’accordo guarda alle aziende associate Confesercenti che intendano stipulare un contratto per la somministrazione continua di gas naturale ed energia elettrica, e che potranno beneficiare di un contratto personalizzato in caso di consumi superiori ai 100.000 smc/anno o 200.000 kWh/anno. Nel periodo di validità dell’accordo, compreso tra aprile 2019 e la fine del 2020, Estra potrà fornire anche un servizio di consulenza agli associati, relativamente ad aspetti commerciali, tecnici o normativi relativi al mercato del gas e dell’energia elettrica.



“Il punto di forza della nostra azienda è da sempre l’attenzione al territorio – dichiara il presidente di Estra, Francesco Macrì – ed è per questo che abbiamo voluto rispondere alle esigenze di alcune importanti categorie economiche, questo è il caso dei commercianti, cercando di sostenerli ad affrontare la crisi economica con prezzi competitivi e servizi di qualità”.



“Confesercenti Siena, che rappresenta oltre 4mila imprese nel territorio provinciale è da tempo impegnata a supportare le piccole e medie imprese nel superamento del difficile momento economico – spiega Leonardo Nannizzi, presidente di Confesercenti di Siena – in questo senso, una parte crescente del lavoro dell’associazione negli ultimi anni ha riguardato anche il sostegno alle imprese senesi nell’individuare migliori condizioni per rimanere sul mercato. L’attivazione di questo accordo con Estra rafforza questa direzione: Confesercenti avrà cura quindi di valorizzare le opportunità che la convenzione offre per i propri aderenti ed anche per coloro che lo vorranno diventare”.



Per poter usufruire di un qualificato servizio di consulenza e attivare i contratti, le aziende potranno rivolgersi alla più vicina tra le 19 sedi Confesercenti in provincia di Siena: tutti i recapiti sono disponibili sul sito www.confesercenti.siena.it.